C'est presque étonnant que ce ne soit pas arrivé les autres années. Entre les restrictions géographiques et sportives (deux clubs d'un même pays, ou issus d'un même groupe ne peuvent pas s'affronter), le tirage au sort des huitièmes de finale de C1 s'apparente parfois à un casse-tête.



Ce lundi, tout semblait se dérouler parfaitement après le tirage de la première affiche: Benfica-Real Madrid. Mais alors que Villarreal était la deuxième équipe "non tête de série" tirée, c'est Manchester United qui lui était attribué comme adversaire. Une erreur puisque les deux clubs se sont affronté en phase de groupes.



Une autre équipe était alors tirée au sort pour affronter les Espagnols: Manchester City. Et dans la foulée, le tirage se poursuivait comme si de rien n'était avec l'Atlético Madrid qui affrontait le Bayern Munich. Problème: il semblerait qu'aucune boule "Manchester United" n'ait été versée dans le saladier des adversaires potentiels de l'Atlético. Ce qu'un journaliste du média anglais "The Independant" a remarqué: "Il semble que la boule de Manchester United, dans le second pot de la ligne arrière en partant de la droite, n'a pas été inclue dans le tirage au sort de l'Atlético Madrid".





Miguel Delaney, un autre journaliste de The Independant, a rapidement affirmé que l'UEFA comptait toutefois entériner le tirage au sort malgré cette confusion digne d'une coupe provinciale. Avec cette réserve, tout de même: "Voyons si les clubs affectés par cette erreur vont déposer une plainte..."Certaines voix s'élèvent déjà pour affirmer que l'UEFA a fait cela pour favoriser les chances d'un choc Messi-Ronaldo. Mais l'erreur humaine n'est pas à exclure...