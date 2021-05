La chronique de Miguel Tasso.

Pour de nombreuses générations, qui ont découvert le football made in England sur un air de kick and rush, le style de Manchester City est complètement déboussolant. Durant de nombreuses décennies, les clubs anglais se différenciaient par des tactiques rudimentaires basées principalement sur l’engagement physique et les duels aériens. En caricaturant, on se souvient de finales de FA Cup en noir et blanc où le ballon touchait à peine le sol durant les nonante minutes ! C’est exactement le contraire de la philosophie des Citizens, qui s’appuient sur le contrôle permanent du cuir et le jeu à ras de terre !