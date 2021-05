Pour la troisième fois de son histoire, Chelsea disputera la finale de Champions League, après 2008 et 2012. La formation londonienne, qui avait réalisé un bon partage en Espagne à l'aller une semaine plus tôt (1-1), n'a pas tremblé ce mercredi face au Real Madrid (2-0). Une qualification qui ressemble à un exploit tant les Londoniens reviennent de loin cette saison avec le changement d'entraîneur, mais aussi et surtout, en battant un Real Madrid 13 fois vainqueur de la compétition. Un succès qui a été fêté dans le vestiaire des Blues par les joueurs de Thomas Tuchel.

Dans une story publiée sur Instagram, le gardien Edouard Mendy publie une vidéo où on le voit lui et ses coéquipiers chanter en l'honneur de Chelsea. Le latéral gauche Ben Chilwell a de son côté filmé un membre du staff qui réalisait une étrange "danse du vers" sous le regard hilare de Mason Mount.

Les supporters londoniens étaient également présents devant Stamford Bridge pour célébrer la qualification. Et les fans des Blues n'ont pas oublié de saluer l'un des héros du soir, le français N'golo Kanté, auteur une nouvelle fois d'une très bonne prestation. Au volant de sa Mini Cooper, le milieu de terrain, élu homme du match, quitte le stade sous une haie d'honneur des supporters de Chelsea.