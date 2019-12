Cette saison, les frasques racistes ont rythmé le championnat italien. Lukaku, Koulidably, Balotelli... les exemples sont légions!

Pour lutter contre ce fléhaut, les clubs de la Série A ont décidé d'écrire une lettre à destination des supporters.

En voici le contenu: "Nous devons reconnaître publiquement que nous avons un grave problème de racisme. C'est un problème que nous n'avons pas suffisamment combattu au fil des années. Des images de joueurs victimes de racisme dans le football italien ont été vues et discutées dans le monde entier cette saison et cela nous fait honte à tous. Personne ne devrait jamais être soumis à des abus racistes - à l'intérieur ou à l'extérieur du football - et nous ne pouvons plus rester silencieux sur cette question ou attendre qu'elle disparaisse par magie (...) Nous, les clubs, sommes unis par notre désir de changement et la Serie A a déclaré son intention de montrer la voie en proposant une politique antiraciste complète et robuste, de nouvelles lois et réglementations plus strictes et un plan d'éducation sur le fléau du racisme. Nous n'avons plus de temps à perdre."

Espérons que cette première étape permettra de calmer un peu les tensions sur les terrains et en tribunes.