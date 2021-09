Sur la ligne de départ, ils sont dix-huit. Dix-huit à s’élancer sur cette piste aux étoiles européennes. Dix-huit à s’engouffrer sur la route qui mène à Saint-Pétersbourg, théâtre de la finale de la Ligue des champions le 28 mai prochain.

Combien fouleront la pelouse de cette Gazprom Arena avec l’espoir de l’associer à autre chose qu’au France - Belgique de 2018 ? Pour certains, succéder à Divock Origi et Simon Mignolet, derniers lauréats belges de la C1 en 2019, est un vrai objectif quand pour d’autres, l’Europa League dessine un horizon plus raisonnable et atteignable. Gros plan sur les ambitions très disparates de notre légion étrangère.

Objectif titre

Son visage tuméfié digne d’un boxeur, ses larmes qui manquent de couler : Kevin De Bruyne rêvait d’une autre fin en Ligue des champions. Dans la nuit de Porto, le 29 mai dernier, les illusions de Manchester City se sont envolées quand KDB s’est violemment heurté au vice de Sebastian Rüdiger.

