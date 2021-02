"Les doutes concernant l'avenir de Messi augmentent", "Mbappé au Real serait une bénédiction pour la Liga": la revue de presse après Barça-PSG Champions League N. Ch. La large victoire du PSG à Barcelone fait couler beaucoup d'encre dans les médias espagnols et français. © D.R.

Le quotidien catalan Mundo Deportivo annonce notamment que "Le Barça est définitivement descendu sur terre. Il est tombé en panne en seconde période pendant que Mbappé faisait la différence, avec l'aide inestimable d'un majestueux Verratti." Et comme toujours après une large défaite, il faut trouver un bouc émissaire: "Piqué a joué, revenant un mois et demi plus tôt que prévu de sa blessure aux ligaments du genou. Bravo pour l'effort, Gérard. Mais est-ce que cela a vraiment amélioré les choses ? On savait que le PSG voudrait jouer dans son dos et Verratti l'a fait dès la première minute du match."



De son côté, le quotidien Sport prend plus de recul, en analysant déjà les conséquences de ce match sur l'avenir de Lionel Messi: "Il jouait pour effacer l'humiliation du 2-8 contre le Bayern et pour rompre avec ce triste passé dans lequel la C1 échappe aux Catalans depuis 2015. Mais surtout, Messi jouait contre son avenir hypothétique loin du Barça. L'Argentin jouait pour savoir s'il pouvait encore être heureux au Camp Nou. Il s'est retrouvé face à la réalité d'un Barça clairement dépassé, augmentant les doutes concernant son avenir."



Du côté de l'Hexagone, L'Equipe s'attarde logiquement sur la prestation XXL de Kylian Mbappé, qui n'hérite toutefois pas des rares honneurs d'un 10/10 puisque nos confrères français lui ont attribué un 9: "Dans l'arène de Lionel Messi, Mbappé a répondu en mondovision, et comment", après avoir rappelé que le champion du monde s'était contenté d'un seul but en matches à élimination directe en C1 au cours des trois précédentes éditions. L'Equipe salue également les choix de Pochettino: "En demandant à Verratti d'évoluer plus haut, sans le contraindre dans ses déplacements, l'entraîneur argentin appose sa griffe. Il veut que la qualité technique du 'petit hibou' ne serve pas seulement à s'extirper du pressing mais qu'elle permette également des décalages plus proches du but adverse." Avant de préciser que l'attaque catalane "a frôlé le pathétique, Messi n'existant pas du tout dans l'affaire."



Surtout, le quotidien sportif français a joué la carte de la provocation en barrant sa Une d'un titre en un seul mot: "Galactiques". De son côté, le quotidien AS n'a d'ailleurs pas attendu la fin de la nuit pour évoquer une "pression maximale sur Florentino Perez." Car pour le journal madrilène, "la prestation historique de Mbappé au Camp Nou provoque l'enthousiasme des supporters du Real, qui réclament sa signature (...) Les supporters sont tombés amoureux après cette formidable performance d'un joueur qui a évolué dans le Camp Nou comme dans son jardin, alors que c'était son premier match dans le fief de Barcelone." Et d'ajouter: "Cette opération serait une bénédiction pour le Real mais aussi pour la Liga, en manque d'idoles depuis les départs de Cristiano et Neymar et face à la possible évasion de Messi en fin de saison."