Attendu comme étant le détonateur de cette final côté parisien, Neymar aura été loin d'afficher la forme resplendissante qui était la sienne lors des deux derniers matches et n'a, dans le même temps, pas pu empêcher la défaite de son équipe face à des Allemands solides qui ont ainsi décroché leur sixième Ligue des Champions.

L'international brésilien, en larmes après le coup de sifflet final au Stadio de la Luz à Lisbonne, s'est ensuite exprimé après la rencontre sur ses différents réseaux sociaux. Sauf que le Ney, il a oublié une lettre dans le club qu'il a tenu a féliciter !

"Perdre fait partie du sport, on essaie tout, on se bat jusqu'au bout. Merci à chacun de vous pour le soutien et l'affection. Et félicitations au Bayer" a écrit sur son compte Twitter l'ancien barcelonais.

En félicitant le Bayer et non le Bayern, Neymar a commis une belle boulette en rendant hommage à la mauvaise équipe, le Bayer Leverkusen. Une erreur qui n'a pas échappé au CM du Bayer Leverkusen.

Il faut tout de même souligner le geste très professionnel de la part de l'international brésilien qui a tenu à féliciter l'équipe du Bayern Munich malgré sa grande déception.