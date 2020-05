Les joueurs du Bayern Munich sont prêts à réduire leur salaire jusqu'à la fin de la saison, selon leur président Herbert Hainer, peut-on lire dans le quotidien allemand De Bild samedi. "Cela me fait très plaisir que nos joueurs comprennent la situation", a commenté Hainer.

Depuis la mi-mai, la Bundesliga a repris, à huis clos. Jusqu'ici les Bavarois avaient accepté une réduction de salaire de 20%. Reste à voir aussi ce que l'on entend précisément par "fin de saison" dans les rangs du champion d'Allemagne. La saison doit se poursuivre jusqu'au 27 juin alors que la finale de la Coupe d'Allemagne, le 4 juillet à Berlin, attend peut-être encore les hommes d'Hansi Flick.

La Ligue des Champions n'a pas non plus mis un terme définitif à sa saison et les Allemands sont toujours en course, en 8es de finale contre Chelsea. La compétition pourrait ainsi encore se poursuivre jusqu'au mois d'août, une fois les championnats européens nationaux terminés.