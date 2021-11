Les semaines de Ligue des champions se suivent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Des buts, des buts et encore des buts. Plus décisifs les uns que les autres.

En allant libérer Manchester United à Villarreal d’une belle inspiration (78e : 0-1), Ronaldo a inscrit son 6e but en cinq rencontres européennes cette saison. Grâce à lui, le manager intérimaire Michael Carrick, lui aussi une véritable légende à Manchester, est devenu le premier manager anglais à remporter son match inaugural à la tête des Red Devils depuis 1931.