La proposition de l'augmentation du nombre de rencontres et la suggestion d'accorder deux places à des équipes en fonction de leurs résultats historiques en particulier ne font pas l'unanimité. "Les Ligues sont l'épine dorsale du football européen", a déclaré Claus Thomsen, président des ligues européennes lors d'une conférence de presse vendredi.

L'UEFA a déclaré que la Ligue des Champions devrait passer de 32 à 36 équipes à partir de la saison 2024-25 et être disputée dans un format de championnat plutôt que de groupe, avec un total 100 matchs.

"Une telle augmentation nuira à la grande majorité des clubs et n'aidera que quelques-uns d'entre eux", a déclaré Thomsen.

En outre, seuls les "critères sportifs" actuels devraient garantir l'accès à la compétition d'élite, et non les performances antérieures. "C'est le cœur et l'âme du football", a déclaré Claus Thomsen. "C'est pourquoi les fans sont passionnés par le football chaque week-end".

L'UEFA souhaite attribuer deux places aux clubs sur la base de coefficients déterminés par les performances antérieures en Europe et non par leur classement en championnat. Il s'agit, en fait, d'un filet de sécurité pour les grands clubs qui connaissent une mauvaise saison.