Certains prendraient presque plaisir à s’asseoir devant leur télé pour savoir ce que le PSG leur a réservé cette année.

Après l’historique remontada catalane de 2017 où le club de la capitale n’était pas parvenu à garder une avance de trois buts dans les dix dernières minutes, après les blessures de Neymar pour les huitièmes de finale en 2018 et en 2019, après la déconvenue au Parc des Princes l’année dernière où l’équipe réserve mancunienne plus Lukaku et De Gea avaient réussi l’impensable en se qualifiant, on se demande ce que les hommes de Thomas Tuchel vont encore devoir endurer cette saison.