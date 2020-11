Ses trois premiers mois à la tête des Blaugranas ont pris des allures de cauchemar. Une victoire à Kiev ce mardi soir lui ferait du bien.

Quand il troquait le banc des Oranje pour celui de Barcelone en août dernier, Ronald Koeman était conscient qu'il relevait un fameux défi. S'il retournait enfin dans sa deuxième maison, il reprenait les rênes d'un club qui venait de subir une humiliation en Ligue des champions (défaite 8-2 face au Bayern en quarts) et qui devait gérer les envies d'ailleurs de Lionel Messi.

Trois mois plus tard, Koeman n'est pas encore parvenu à rectifier la trajectoire du Barça. Pire encore : le dossier Messi n'a été réglé que temporairement. À l'approche de la fin de son contrat (en juin) et du mercato hivernal, la question de l'avenir de la Pulga ne tardera pas à revenir sur la table et à compliquer l'équation.

Suite à la défaite à l'Atlético ce samedi, le Barça de Koeman compte 11 points en 8 matchs de Liga. Un bilan synonyme de pire départ depuis 1991. Ses débuts n'ont donc certainement pas pris la tournure dont il rêvait. Aujourd'hui, les incendies que le néerlandais doit éteindre sont nombreux : quatre crises se dressent devant lui. (...)