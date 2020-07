Les quatre matchs retour des huitièmes finale de la Ligue des champions de football qui restent à disputer le seront en principe, à huis clos, dans le stade du club qui joue à domicile. Il en ira de même dans les six duels de l'Europa League. Les deux rencontres dont le match aller n'a pas pu avoir lieu en raison de la crise du coronavirus (Inter-Getafe et Séville-AS Rome), seront disputées en un seul match qui sont prévus en Allemagne.

Les quatre matchs retours de Ligue des champions (Manchester City - Real Madrid, Bayern Munich - Chelsea, Juventus - Lyon et FC Barcelone - Naples) seront joués les 7 et 8 août. Si possible, ils le seront dans le stade du club qui devait accueillir à l'origine le duel. Si ce n'est pas possible, l'UEFA désignera un autre lieu.

Les huit quarts de finalistes se rendront à Lisbonne, où la suite de la Ligue des champions se jouera dans les stades de Benfica (Estadio da Luz) et du Sporting Portugal (Estadio José Alvalade). La fin de la compétition (quarts, demies et finale) se jouera en un seul match.