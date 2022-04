Hormis Kylian Mbappé, éliminé en huitième de finale avec le PSG, tous les principaux prétendants au Ballon d’or nouvelle mouture sont encore en course dans cette Ligue des champions. Mohamed Salah (Liverpool) et Kevin De Bruyne (Manchester City), qui jouent mercredi. Et surtout Robert Lewandowski et Karim Benzema, qui défendent leur place en demi-finale ce mardi.

(...)