L'épidémie de coronavirus va avoir un impact non négligeable sur les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

Après Valence-Atalanta et PSG-Dortmund, et alors que l'incertitude règne toujours autour de Juventus-Lyon, c'est la rencontre entre le FC Barcelone et Naples, prévue le 18 mars prochain, qui se disputera à huis clos. Le club de Lionel Messi l'a officialisé ce mardi matin.

D'autres rencontres pourraient suivre puisque la presse allemande faisait état lundi de la possibilité de jouer Bayern Munich-Chelsea dans une enceinte vide.

Pour rappel, le championnat italien a été suspendu jusqu'au 3 avril prochain.