Romelu Lukaku est devenu mercredi le meilleur buteur belge en Coupe d'Europe, avec 39 buts inscrits. Il dépasse ainsi Luc Nilis, qui avait trouvé le chemin des filets à 38 reprises sur la scène européenne pour le compte d'Anderlecht et du PSV Eindhoven dans les années 80 et 90. Titulaire dans les rangs de Chelsea pour la première fois depuis le 20 octobre dernier contre Malmö, Romelu Lukaku, qui jouait son 70e match européen (le 31e en Ligue des Champions), a inscrit à la 62e minute le 2e but des Blues, qui ont partagé l'enjeu 3-3 sur le terrain du Zenit Saint-Petersbourg. Le Diable Rouge a ainsi fait trembler le chemin des filets pour la première fois depuis le 14 septembre et le match aller contre le Zenit, que Chelsea avait gagné 1-0 lors de la 1e journée de la phase de poules.

Romelu Lukaku avait inscrit ses premiers buts en Coupe d'Europe le 17 décembre 2009 en planant un doublé pour le compte d'Anderlecht face à l'Ajax Amsterdam en Europa League.

L'attaquant belge de 28 ans détient également le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Il l'était devenu en marquant son 31e but en équipe nationale face à l'Egypte le 7 juin 2018. Il en est aujourd'hui à 68 buts en 101 caps avec les Diables Rouges.

