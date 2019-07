Outre les affiches déjà connues au tirage au sort (FC Bruges - Dynamo Kiev, PAOK-Ajax et Krasnodar-Porto notamment), le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions mettra aux prises le Celtic Glasgow et Cluj, ainsi que l'Etoile Rouge Belgrade et Copenhague.

Les rescapés du 3e tour (aller: 6-7/08, retour: 13/08) devront encore passer par des barrages (aller: 20/21 août, retour: 27/28 août) pour accéder à la prestigieuse phase de groupes, où les attendent les grosses écuries comme le Real Madrid, le Barça, Liverpool (tenant du titre) ou encore le PSG.

Le tirage au sort de cette phase de groupes aura lieu le 29 août à Monaco. Elle démarrera les 17/18 septembre.

La finale est programmée le 30 mai à Istanbul.

Programme du 3e tour préliminaire: PAOK Salonique (Grè) - Ajax Amsterdam (P-B) Krasnodar (Rus) - FC Porto (Por) ** FC Bruges (Bel) - Dynamo Kiev (Ukr) FC Bâle (Sui) - Lask (Aut) Basaksehir (Tur) - Olympiakos (Grè) Cluj (Rou) - Celtic Glasgow (SCO) APOEL Nicosie (Chy) - Qarabag (Aze) Dinamo Zagreb (Cro) - Ferencvaros (Hon) Etoile rouge Belgrade (Ser) - Copenhague (Dan) NK Maribor (Sln) - Rosenborg (Nor)