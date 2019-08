Le Club de Bruges joue se qualification pour les barrages de la Ligue des champions ce mardi (19h30) sur la pelouse du Dynamo Kiev.

Les Brugeois sont arrivés en Ukraine avec un avantage d'un but grâce à leur victoire 1-0 la semaine dernière au 3e tour de qualification aller.

"Il faudra se battre comme des lions pour atteindre notre objectif", déclare l'entraîneur brugeois Philippe Clément. "Nous ne sommes pas venus ici simplement pour défendre le résultat obtenu au match aller, mais bien pour mériter notre qualification". Vice-champion de Belgique, le Club brugeois a bien entamé la saison. Les Blauw en zwart sont en effet en tête du championnat après trois journées, avec 9 points sur 9, devant Malines et Mouscron (7 points). En Ukraine aussi, on a joué la 3e journée de championnat ce week-end, et le Dynamo Kiev a perdu ses premiers points, s'inclinant 1-2 face à son grand rival du Shakhtar Donetsk. Il s'agit du septième déplacement des Gazelles en Ukraine.

Les Brugeois présentent jusqu'à présent un bilan d'une victoire, trois nuls et trois défaites. A noter que les Blauw en zwart ont marqué au moins un but dans cinq de ces sept voyages à l'est. C'est la 10e fois que Bruges doit défendre un avantage de un but à zéro. Par le passé, cela a donné lieu à cinq qualifications et quatre éliminations. En cas de qualification, les Brugeois affronteront le vainqueur du duel entre les Suisses du FC Bâle et les Autrichiens du LASK Linz. Linz s'était imposé 1-2 à l'aller. En cas de défaite, le Club de Bruges sera reversé en phase de poules de l'Europa League.

Suivez Dynamo Kiev - Club de Bruges en direct