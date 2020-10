Grâce à un doublé, Romelu Lukaku sauve la peau de l’Inter.

Soirée difficile ce mercredi pour les Diables rouges. Pendant que Kevin De Bruyne soigne sa cuisse et qu’Eden Hazard prépare son retour, les projecteurs étaient braqués sur Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Divock Origi et Thibaut Courtois. Et aucun d’entre eux n’a vécu la soirée rêvée, malgré deux buts de Lukaku.