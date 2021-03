En inscrivant deux nouveaux buts lors du match retour entre Dortmund et Séville, Erling Haaland est devenu, à 20 ans et 231 jours le plus jeune joueur à inscrire au moins un but dans six rencontres consécutives de Ligue des Champions.

Il a donc marqué à domicile contre Séville. En déplacement, lors de la manche aller, il avait inscrit deux buts et réalisé une passe décisive. Lors des matches de poules, il avait trouvé le chemin des filets sur la pelouse de la Lazio, un autre à domicile contre la Lazio et deux doublés contre Bruges. Il n'a pas joué les matches retour contre la Lazio et le Zenit pour cause de blessure.

En tout, il a mis 20 buts (ainsi que deux passes décisives) en 14 matches de Ligue des Champions depuis le 17 septembre 2019. Son premier but dans la compétition était d'ailleurs contre le Racing Genk, lorsqu'il évoluait encore au Red Bull Salzbourg. Ce soir-là, il en avait inscrit trois au pauvre Gaëtan Coucke.

Erling Haaland est le meilleur buteur de la compétition avec vingt buts inscrits en six matches.