L'attaquant français ne devrait pas être aligné au coup d'envoi par Thomas Tuchel.

Le PSG affronte le Club de Bruges ce mardi dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions. Mais le choc face au champion de Belgique se fera sans Kylian Mbappé au coup d'envoi. L'Équipe annonce que c'est Éric-Maxim Choupo-Moting qui occuperait le couloir gauche de l'attaque parisienne, avec Angel Di Maria sur la droite et Mauro Icardi en pointe. Pas de trace d'Edinson Cavani, non plus, donc.

L'international français revient d'une blessure aux ischios-jambiers, qui l'a privé de foot durant plusieurs semaines. Monté face à Nice pour sept petites minutes, on imagine mal Tuchel "cramer" son attaquant. "Je pense que c'est trop tôt pour Kylian pour jouer nonante minutes", avait d'ailleurs déclaré le coach en conférence de presse. "On doit trouver la solution pour savoir s'il commence ou termine le match. C'est pareil pour Edi."

Pour rappel, Neymar est quant à lui absent du groupe à cause d'une nouvelle blessure, tout comme Julian Draxler, Idrissa Gueye ou encore Thilo Kehrer, l'un des concurrents de Thomas Meunier au poste de latéral droit. Celui-ci fera un retour très attendu au Club, l'équipe qui l'a vu découvrir le top niveau.

La compo parisienne selon L'Équipe: Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Herrera - Di Maria, Icardi, Choupo-Moting