Trop ceci, pas assez cela, blessé: la première saison d'Eden Hazard à Madrid se révèle plutôt mouvementée ! Mais le Belge prend progressivement ses marques sous le maillot blanc du Real. Lui qui avait distillé sa première passe décisive face à Grenade il y a deux semaines a remis ça en Ligue des champions, sur la pelouse de Galatasaray.

En réalité, le premier but des Merengues en Turquie résulte d'une belle combinaison entre le numéro 7 et Karim Benzema, avec Toni Kroos à la conclusion. Peu après le quart d'heure, alors que Thibaut Courtois avait déjà dû s'employer pour éviter la catastrophe, Hazard et K-Rim ont mystifié la défense stambouliote, avant de voir l'ailier gauche céder le ballon à Kroos, laissé tout seul aux abords du rectangle.

Inutile de rappeler la précision de l'Allemand, régulièrement placé dans les passeurs les plus adroits d'Europe, saison après saison. Il semblerait que niveau frappe, cela ne soit pas mal non plus, même s'il bénéficie du contre bien involontaire de Jean-Michaël Seri. Voilà un assist qui fait du bien pour un joueur toujours très critiqué.

En seconde période, le Diable rouge est à deux doigts de mettre le Real à l'abri, juste après avoir déposé l'Uruguayen Fernando Muslera, mais son tir heurte finalement la barre transversale. On notera à nouveau la bonne entente entre le Brainois et Benzema, auteur de ce qui aurait pu être une passe dé'.