Le mal est encore profond à Gand. Auteurs d’une prestation insipide marquée par du déchet technique dans leur jeu, les Buffalos ont compromis leurs chances de qualification. On a bien cru pendant 80 minutes que les hommes de Wim De Decker arracheraient miraculeusement le match nul. Mais leur mauvais début de saison en championnat et cette treizième place ne sont pas anodins. lls ont montré qu’ils restaient un patient en voie de guérison et que les deux succès acquis la semaine dernière contre le Rapid Vienne et à Mouscron tenaient plus à la faiblesse de leur adversaire qu’à un jeu retrouvé.

Les hommes de De Decker ont fait preuve de ténacité en réagissant après avoir concédé rapidement l’ouverture du score. Karavaev éliminait trop facilement Castro-Montes ce qui lui permettait de centrer pour Buyalskiy qui déviait parfaitement pour Supryaha (9e 0-1).

La blessure de Yaremchuk n’enfonçait pas les Gantois bien au contraire. C’est son remplaçant, Kleindienst qui égalisait de la tête après une sortie aérienne manquée de Bushchan (41e 1-1). Un énième coup du sort se déroulait pour les pensionnaires de la Ghelamco Arena au retour des vestiaires avec les deuxième avertissement en trois minutes pour Bezus après deux tacles trop engagés. En infériorité numérique, De Decker renforçait sa défense en passant à une pointe devant mais cela ne suffisait pas. Après un cafouillage, De Pena n’avait plus qu’à ajuster Roef (79e 1-2). Il faudra un sacré retournement de situation mardi à Kiev pour que Gand retrouve la Ligue des Champions.

Gand : Roef, Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Owusu, Dorsch, Vadis (62e Botaka), Bezus, Yaremchuk (25e Kleindienst), Depoitre (72e Mohammadi).

Dynamo Kiev : Bushchan, Kedziora, Zabamyi, Mykolenko, Karavaev, Shaparenko (82e Shepelev), Sydorchuk, Buyalskiy, Rodrigues (59e Tsigankov), De Pena, Supryaha (66e Verbic).

Arbitre : M.Hategan.

Buts : 9e Supryaha (0-1, assist : Buyalskiy), 41e Kleindienst (1-1, assist : Dorsch), 79e De Pena (1-2, assist : Tsigankov).

Avertissements : Nurio, Rodrigues. Bezus, Vadis.

Expulsion : Bezus