Le FC Barcelone, emmené par l'inévitable Lionel Messi, et le surprenant Ajax d'Amsterdam, tombeur de la Juventus de Cristiano Ronaldo, se sont qualifiés mardi pour les demi-finales de la Ligue des champions, dernier carré où ils affronteront au moins un club anglais.

L'Ajax Amsterdam s'est imposé sur la pelouse de la Juventus pour poursuivre son parcours de rêve. Contrainte au partage il y a six jours à Amsterdam, la Juventus se montrait très présente dans son début de match face à l'Ajax mais ne parvenait pas à mettre Onana à contribution. La délivrance venait finalement de la tête de Cristiano Ronaldo qui donnait l'avance aux Bianconeri sur corner (28e). L'avance turinoise était seulement de courte durée car Van de Beek réduisait la marque six minutes plus tard (34e).

La deuxième période était clairement à l'avantage des Ajacides et Szczesny devait s'employer à plusieurs reprises pour maintenir la Juventus dans le match. Le but de l'Ajax tombait finalement sur corner via un coup de tête de Matthijs De Ligt et qui offrait virtuellement la qualification aux Néerlandais.

La Juventus était à la rue et ne passait pas loin de la correction mais le but de Ziyech était annulé par le VAR pour une position de hors-jeu mais le score ne bougeait plus et les joueurs de l'Ajax pouvaient jubiler.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le FC Barcelone n'a pas tremblé face à Manchester United. Le Barça se faisait peur dès les premières minutes de jeu mais la frappe de Rashford trouvait la barre du but de Ter Stegen. Le rythme de la partie était très élevé et Barcelone héritait d'un penalty pour une faute sur Rakitic mais l'arbitre allemand Felix Brych revenait sur sa décision après avoir consulté le VAR. Ce n'était que partie remise pour les Catalans qui ouvraient finalement la marque sur une frappe enroulée de l'inévitable Lionel Messi (16e).

L'Argentin profitait, quelques minutes plus tard, d'une erreur de De Gea, qui laissait passer le ballon sous ses bras, pour doubler la mise (20e). Manchester avait les jambes coupées et Sergi Roberto passait tout près du 3-0 à quelques secondes du repos.Après la pause, Barcelone gérait son avance et plantait un troisième but sur une magnifique frappe lointaine de Coutinho (61e) pour valider sa qualification tandis que Romelu Lukaku disputait les vingt dernières minutes de la partie.

En demi-finale, Barcelone affrontera le vainqueur du duel entre Liverpool et Porto. L'Ajax, pour sa part, sera opposé à Tottenham ou Manchester City, qui s'affrontent mercredi.

