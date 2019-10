Quelques Diables Rouges disputaient la seconde journée de Ligue des Champions ce mardi soir.

Les Spurs de Tottenham, avec leur charnière défensive Alderweireld-Vertonghen, finalistes sortants, ont pris une sérieuse déculottée contre le Bayern Munich (2-7).

Le Paris SG, avec Thomas Meunier, a décroché un 2e succès en autant de matches grâce à un but de sa recrue Mauro Icardi contre Galatasaray (1-0) mardi à Istanbul lors de la 2e journée de la Ligue des Champions.

L'Argentin arrivé dans les dernières heures du mercato estival permet au club de la capitale de prendre le large dans son groupe A après le nul concédé par le Real Madrid à domicile face au Club Bruges (2-2) plus tôt mardi. Le PSG compte quatre points d'avance sur les étonnants Belges et cinq sur les Espagnols et les Turcs.

