Le PSG reprenait le match arrêté la veille face à Basaksehir suite aux incidents racistes de ce mardi soir. Il n'a pas fallu longtemps aux Parisiens pour prendre l'avantage.

Le jeu reprenait donc à la 13ème minute et c'est à la 21ème que Neymar a enchainé un petit pont et une belle frappe enroulée pour donner l'avantage aux siens et assurer, un peu plus, leur qualification. Quelques instants plus tard, une contre-attaque orchestrée par Rafinha a trouvé le N.10 du PSG qui s'est offert un doublé en face-à-face. Une poignée de secondes plus tard, Kylian Mbappé a inscrit le 3-0 sur penalty.

En début de seconde période, Neymar y allait d'un joli solo pour porter les chiffres à 4-0. Mais quelques instants plus tard, Topal réduisait le score. Sur un nouveau contre, Mbappé s'offrait un doublé et poussait le score 5-1.

Liverpool, qui se déplace à Midjylland, a rapidement pris les devant grâce à Mo Salah

L'Atalanta se déplace à l'Ajax pour tenter de préserver sa deuxième place. Seule une défaite des Italiens les éliminerait de la Ligue des Champions.