Dans le même temps, l'Atalanta a pris le meilleur à domicile sur les Young Boys dans le groupe F en l'emportant 1-0. Après une défaite inaugurale 1-0 sur le terrain de Chelsea à la suite d'un but de Romelu Lukaku, le Zénith Saint-Petersbourg s'est parfaitement repris sur sa pelouse contre les Suédois de Malmö. Pas vraiment inquiété, l'ancien club d'Axel Witsel et Nicolas Lombaerts n'a attendu que 9 minutes avant d'ouvrir la marque par Claudinho. Les Russes ont doublé la mise peu après la mi-temps par l'intermédiaire de Daler Kuzyayev (49e). Réduits à dix à la 53e minute, les Suédois ont encaissé un nouveau but à dix minutes du terme, des œuvres d'Alex Sutormin. Wendel allait donner au score son allure finale en inscrivant un dernier but dans les arrêts de jeu (90+4).

Au classement de ce groupe H, avant l'affiche entre la Juventus et Chelsea, le Zénith recolle avec trois points. De son côté, Malmö ferme la marche avec deux défaites en deux rencontres.

Dans le groupe F, l'Atalanta s'est défait 1-0 des Young Boys de Berne grâce au but du champion d'Europe Matteo Pessina à la 68e minute.

À la suite de cette victoire, les Italiens prennent la première place avec 4 points, devant leur adversaire du jour qui possède trois points. Suivent Villarreal (1 point) et Manchester United (0 point) qui s'affrontent ce soir.