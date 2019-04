L'UEFA a communiqué jeudi matin les dates des demi-finales de la Ligue des champions. Tottenham recevra l'Ajax Amsterdam le mardi 30 avril et le FC Barcelone accueillera Liverpool le mercredi 1er mai.

Les matches retour auront lieu une semaine plus tard. Les Reds recevront le Barça le mardi 7 mai et l'Ajax, l'ancien club de Jan Vertonghen et Toby Alderlweireld, recevra les Spurs le 8 mai à Amsterdam.

Toutes les rencontres débuteront à 21h00.

La finale aura lieu le samedi 1er juin au stade Wanda Metropolitano de Madrid, l'antre de l'Atletico Madrid.