Depuis ce mercredi soir, toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont connues.

L'Atalanta et l'Atletico Madrid sont les deux dernières équipes à avoir validé, ce mercredi soir, leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mardi, c'étaient les clubs de Valence, Chelsea, Leipzig, Lyon et Dortmund qui s'ajoutaient à la liste des qualifiés. Préalablement, les ténors européens que sont le PSG, le Real Madrid, le Bayern, Tottenham, Manchester City, la Juventus, Liverpool, Naples et Barcelone avaient déjà acquis leur place pour le tour suivant.

En y regardant de plus près, on se rend compte qu'elles proviennent toutes des cinq plus grands championnats. Une première dans l'histoire de la compétition.

Manchester City, Chelsea, Tottenham et Liverpool proviennent d'Angleterre. L'Espagne compte le Real, le Barça, Valence et l'Atletico parmi ses représentants. Les clubs allemands de Dortmund, du Bayern et De Leipzig ont également passé les poules avec succès. En Italie, Naples, la Juve et l'Atalanta ont réussi à se hisser au tour suivant. Enfin, le PSG et Lyon sont les deux équipes françaises encore en lice dans la compétition.

Parmi les équipes éliminées, on notera également que seulement trois des seize clubs pour qui le parcours en Ligue des Champions s'arrête proviennent des cinq plus grands championnats. Leverkusen (Allemagne), Lille (France) et l'Inter Milan (Italie) sont ainsi les seuls membres du 'G5' éliminés de la C1. Les nations qui comptent le plus de clubs éliminés sont... la Russie (Locomotiv Moscou et Zénit) et ... la Belgique (Bruges et Chelsea). Précisons qu'il s'agit bien des clubs éliminés de la Ligue des Champions. Certains d'entre eux poursuivront leur parcours européen en Europa League.

L'Ajax (Pays-Bas), Benfica (Portugal) et le Shakhtar (Ukraine), proches de la qualification, ont failli faire capoter cette grande première.