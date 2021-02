Il n'a fallu que deux minutes à Robert Lewandowski pour inscrire le premier but de la rencontre face à la Lazio, bien aidé par une mauvaise relance de la défense romaine. Le Polonais trainait par là et a éliminé le gardien pour donner un avantage aux siens et surtout lancer le Bayern sur un plantureux succès à l'extérieur (1-4).

Grâce à ce goal, Lewandowski est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, dépassant ainsi l'espagnol Raul, ancienne gloire du Real Madrid. Avec 72 buts à son compteur, l'attaquant du Bayern Munich est malgré tout encore loin de Lionel Messi (119) et Cristiano Ronaldo (134)

Pendant que les Bavarois ne laissaient aucune chance à la Lazio, Chelsea et l'Atlético Madrid s'affrontaient dans une bataille tactique remportée par Thomas Tuchel, au détriment de Diego Simeone. Les Blues ont remporté cette première manche sur le score de 0-1.

Et comme bien souvent, l'homme providentiel des pensionnaires de Stamford Brigde s'appelait encore une fois Olivier Giroud. D'une superbe retournée acrobatique, il a ouvert le score, faisant un peu plus taire ses détracteurs.

D'ailleurs, comme l'annonce Opta, une autre statistique devrait faire taire ceux qui ne croient pas au N.9 de l'Equipe de France. Depuis trois saisons en compétitions européennes, seuls trois joueurs ont marqué plus que lui. Il y a tout d'abord Lewandowski, qui a planté 27 roses sur la scène européenne depuis la saison 2018-2019. Lionel Messi suit avec 19 réalisations. Le phénomène Erling Haaland en est à 18. Arrive alors Olivier qui a planté 17 fois. Il devance ainsi quelques noms ronflants du gratin évoluant sur le Vieux Continent comme notamment Crisitano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar et encore beaucoup d'autres....