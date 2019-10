L'Atalanta s'est incliné dans les derniers instants contre le Shakhtar Donetsk mardi soir lors de la 2e journée de Ligue des Champions dans le groupe C. Timothy Castagne a joué les 90 minutes.

Sechée au Dinamo Zagreb il y a deux semaines (4-0), l'Atalanta prenait le meilleur départ dans la partie et ouvrait la marque via Zapata (28e). Seulement, le Shakhtar réagissait rapidement et égalisait peu avant le repos via Junior Moraes (41e). Alors que l'on se dirigeait tout droit vers un partage dans cette rencontre équilibrée, Solomon donnait la victoire aux Ukrainiens dans les arrêts de jeu (90+5e).

Timothy Castagne, qui a joué les 90 minutes, et l'Atalanta subissent donc une deuxième défaite de rang avant d'affronter deux fois Manchester City. Les Citizens reçoivent le Dinamo Zagreb à 21h00 dans l'autre rencontre du groupe C.