Ligue des Champions - Pas de Sven Kums dans le onze de base gantois, Plastun préféré à Arslanagic

Blessé au mollet, Sven Kums ne figure pas sur la feuille de match du côté de La Gantoise pour le match aller des playoffs de la Ligue des Champions face au Dinamo Kiev, vice-champion d'Ukraine, mercredi soir à la Ghelamco Arena.

En défense centrale, Igor Plastun a été préféré à Dino Arslanagic dans le onze de base de Wim De Decker L'Ukrainien de 30 ans sera certainement très motivé face à ses compatriotes.

Pour le reste, il n'y a aucune surprise à signaler dans le onze de base des Gantois. Laurent Depoitre est prêt et sera titulaire en pointe aux côtés de Roman Yaremchuk, ancien du Dinamo Kiev tout comme Roman Bezus, titulaire au milieu de terrain. Le capitaine gantois Vadis Odjidja fête, pour sa part, sa première sélection après ses problèmes au genou et son infection au coronavirus. Giorgi Chakvetadze sera absent à cause d'une surcharge.

Du côté de Kiev, seul le jeune talent Viktor Tsygankov est absent pour cause de blessure.

Les compositions:

La Gantoise: Roef; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Nurio; Owusu, Dorsch, Bezus, Odjidja, Yaremchuk; Depoitre.

Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabamyi, Mykolenko, Karavaev; Sydorchuk, Buyalskiy, Shaparenko; Rodrigues, Supryaha, De Pena.