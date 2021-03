Le 24 février, le Real se déplace en Italie pour affronter l’Atalanta en vue de la manche aller des 8es de finale de Ligue des Champions. Après l’exclusion sévère de Remo Freuler (17e), les Merengues dominent sans réellement être dangereux mais sont libérés par Ferland Mendy qui donne la victoire en toute fin de partie (0-1). Un succès mérité mais qui ne permet pas aux hommes de Zinédine Zidane d’être totalement sereins en vue du match retour. Car malgré le retour de deux cadres (Sergio Ramos et Karim Benzema), Zidane doit de nouveau composer sans Eden Hazard, blessé, et Casemiro, suspendu. Gian Piero Gasperini pourra compter sur un effectif au complet et croit encore à la qualification. Explications.