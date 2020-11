La situation est grave. Mais pas encore désespérée. Même si elle pourrait le devenir en cas de mauvais alignement des planètes. Avec ses deux défaites en trois journées, le Paris SG pourrait se retrouver virtuellement éliminé dès ce mardi en cas de défaite face au RB Leipzig qu’il ne pourra plus rattraper et de victoire de Manchester United sur Istanbul BB qui offrirait aux Anglais six points de plus avec deux matchs à jouer.

(...)