Quatorze ans après Bruges et Anderlecht en 2005-06, la Pro League voit de nouveau deux de ses représentants disputer la phase de groupe de la Ligue des champions. Vincenzo Ciuro évoque avec justesse "une bénédiction pour le foot belge" mais que Bruges ait rejoint Genk est également une excellente nouvelle pour Proximus Sports.

Contractuellement, RTL, qui ne peut retransmettre qu’un match par soirée, se retrouve un peu piégé par l’obligation de diffuser les clubs belges. Ce qui laisse le champ libre à Pxs pour la première fois depuis que la chaîne détient les droits. "En plus, avec la nouvelle mouture de la compétition qui voit chaque soir deux matchs débuter à 18 h 55 et six à 21 h, il y a sept soirées où nous aurons le champ libre", souligne Ciuro. Avec un objectif : "Attirer le téléspectateur via les grosses affiches."

La chaîne a mené une étude sur ses téléspectateurs qui a révélé que les matchs du Paris SG, du Real Madrid et du FC Barcelone étaient les plus suivis par un public plus jeune que celui qui est devant son écran pour la Pro League. Même quand des clubs belges affrontent des adversaires prestigieux comme Bruges l’an passé.

Elle va donc mettre le paquet sur les grands rendez-vous du type PSG - Real ce mercredi et sur le suivi des 14 Diables expatriés en lice. Avec toujours son produit phare, le multilive qui va vivre sa deuxième saison avec des matchs à 18 h 55 et 21 h.

"Nous prenons l’antenne à 18 h 30, couvrons les deux premières rencontres puis nous devons aller à l’essentiel entre les résumés, les analyses et les présentations pour les matchs qui suivent", rappelle Ciuro, qui officiera au sein de la même équipe de journalistes et de consultants avec Benoît Thans, Alexandre Teklak, Thomas Chatelle, Khalilou Fadiga ou encore Xavier Chen.

Et tout ce petit monde va voyager encore plus cette année : pour la première fois, trois paires de commentateurs seront dépêchées sur les stades européens à chaque soirée de Ligue des champions