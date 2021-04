Le match aller entre le Real Madrid et Chelsea se jouera le 27 avril sur le coup de 21h et celui entre le Paris Saint-Germain et Manchester City le lendemain, à la même heure. Les affiches des demi-finales étaient déjà connues à la suite du tirage au sort des quarts de finale le 19 mars dernier. L'UEFA devait encore définir les dates.

Les matches retour se dérouleront les 4 et 5 mai. Le PSG se rendra à Manchester City le 4 mai et le Real à Londres le lendemain, pour le grand retour de Thibaut Courtois et Eden Hazard à Stamford Bridge.

La finale est prévue le 29 mai à Istanbul en Turquie, au stade olympique Atatürk.

Le programme des demi-finales aller:

Real Madrid - Chelsea (27 avril - 21h00)

Paris Saint-Germain - Manchester City (28 avril - 21h00)

Le programme des demi-finales retour:

Manchester City - Paris SG (4 mai - 21h00)

Chelsea - Real Madrid (5 mai - 21h00)