C'est officiel, l'UEFA a annoncé que les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions prévus la semaine prochaine étaient tous reportés. Outre City-Real et Juve-Lyon, dont le report avait déjà été confirmé ce jeudi, Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea seront donc également joués à une date ultérieure.

"Au regard des développements relatifs à la propagation du COVID-19 et des décisions prises par plusieurs gouvernements, tous les matches de compétitions de clubs de l'UEFA programmés la semaine prochaine sont reportés", a annoncé l'instance européenne, ce qui inclut les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions et d'Europa League prévus de mardi à jeudi.

En conséquence, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League, prévu le 20 mars, est reporté.

Le report concerne aussi les quarts de finale d'Europa League.

Pour rappel, l'UEFA doit se réunir mardi prochain pour décider de l'avenir de la Ligue des Champions, de l'Europa League mais aussi de l'Euro 2020. Selon plusieurs médias, on se dirigerait vers un report à 2021 de l'Euro. Pour la C1 et la C3, c'est encore flou. Mais on voit mal comment l'UEFA pourrait ne pas, au moins, reporter la fin de la compétition.