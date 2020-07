Ce vendredi, le tableau du Final 8, bouquet final inédit de la Ligue des Champions 2019-2020 en raison du coronavirus, sera dévoilé dès 12h à Nyon.

Si l'on ne connait pas encore le nom des 8 équipes qui disputeront cette fin de tournoi, programmé du 12 au 23 août, on sait déjà que le PSG, Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid se sont qualifiés.

Quatre huitièmes de finale retour doivent encore être disputés. Parmi eux, Juventus-Lyon (victoire 1-0 de Lyon à l'aller), Manchester City-Real Madrid (victoire 1-2 de City à l'aller) qui auront lieu le 7 aout et Barcelone-Naples (1-1 à l'aller) ainsi que Bayern Munich-Chelsea (victoire du Bayern 0-3 à l'aller) qui auront lieu le lendemain.

Pour cette fin de compétition, finis les matches aller-retour dans le stade de chaque équipe avec les buts à l'extérieur qui donnent un avantage et place à une seule rencontre sur terrain neutre. Les affiches auront lieu à Lisbonne, soit dans le stade Alvalade (du Sporting) ou dans le Stade de la Luz (de Benfica). C'est d'ailleurs dans cette dernière enceinte que la grande finale se disputera.

Ce vendredi, le tirage au sort désignera le cheminement complet du Final 8. On connaîtra donc le tableau des quarts et des demi-finales. Précisons encore qu'une équipe peut affronter une formation provenant du même pays.

Parmi les Belges encore en lice, on retrouve Thibaut Courtois et Eden Hazard qui affronteront Kevin De Bruyne pour une place en quart de finale, Jason Denayer et Lyon se déplaceront à la Juve pour le huitième de finale retour pour défendre leur avantage du match aller. Le Napoli de Dries Mertens devra aller faire un résultat au Camp Nou du Barça pour espérer se qualifier (1-1 à l'aller). Yannick Carrasco (Atletico Madrid) et Timothy Castagne (Atalanta Bergame) sont déjà qualifiés pour les quarts. Enfin, Thomas Meunier, transféré à Dortmund, aurait pu jouer la fin de saison avec le PSG. le Belge n'a pas prolongé son contrat pour disputer le Final 8 avec les Parisiens.

Récapitulatif du calendrier: