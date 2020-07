L'UEFA doit annoncer les précisions du nouveau format ce jeudi.

En août prochain, la Ligue des Champions va reprendre. Si les huitièmes de finale retour qui n'ont pu être disputé avant la crise du coronavirus se disputeront bien dans le stade dans lequel ils devaient être disputés initialement, toutes les autres rencontres (à partir des quarts de finale) seront disputées à Lisbonne.

Ce Final 8 qui doit permettre à la Ligue des Champions d'arriver à son terme a néanmoins pris du plomb dans l'aile suite au reconfinement de la capitale portugaise.

Selon les informations du quotidien L'Équipe, l'ensemble des rencontres du Final 8 seront disputées à huis clos de même que les matchs retours des huitième de finale entre Manchester City et le Real Madrid, le FC Barcelone et Naples, la Juventus et Lyon ainsi que le Bayern Munich et Chelsea.

"La Confédération européenne ne veut prendre aucun risque et sait parfaitement qu'en permettant à des supporters venus de l'étranger d'assister à ces rencontres, elle s'expose à des dangers supplémentaires", indique L'Équipe ce mardi.