A quand le retour de la Ligue des Champions ? C'est la question que beaucoup de fans se posent. On en sait désormais un peu plus sur la suite de la compétition, qui connaitra un format tout particulier.

A l'issue d'un comité exécutif qui se déroule ces mercredi et jeudi 17 et 18 juin, l'UEFA va communiquer à propos du calendrier et du format de la Ligue des Champions 2019-2020. La suite de la compétition ne devrait pas se dérouler comme chaque année, mesures anti-coronavirus oblige.

Alors que la Bundesliga et la Liga ont repris, et que la Premier League et la Serie A vont bientôt faire de même, les équipes encore en lice pour soulever la Coupe aux grandes oreilles vont en savoir davantage sur la suite du calendrier.

Selon des informations de la Gazetta dello Sport et de Sky Sports, les deux huitièmes de finales retour encore à jouer sont prévus les 7 et 8 août. A ces deux dates, la Juventus accueillera Lyon tandis que le Barça affrontera Naples. Mais c'est surtout la suite de la compétition qui sera métamorphosée.

Au lieu de disputer des quarts de finale et demi-finale classiques, un "final 8" en trois étapes aura lieu du 12 au 23 août. Les quarts de finale se dispteront du 12 au 15 août. Les deux demi-finales les 18 et 19 août et la grande finale le 23. Un tirage au sort sera organisé mi-juillet au siège de l'UEFA à Nyon.

L'ensemble du mini tournoi se déroulera à Lisbonne et non pas à Istanbul, où la finale devait avoir lieu.