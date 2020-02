Les villes de Naples et de Barcelone ont au moins un point en commun : celui d’idolâtrer l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. À l’instar de Messi dans la capitale catalane, le visage de Diego Maradona, l’ancien n°10 du Napoli, est partout sur les murs de la ville.

Mais Naples et son stade San Paolo possèdent un petit quelque chose de plus, une aura complètement folle, inexplicable et inimitée. Et Lionel Messi y mettra les pieds pour la première fois. "Cela fait longtemps que j’avais très envie d’aller jouer dans ce stade et l’occasion ne venait pas. Elle est arrivée et je suis très impatient de voir comment c’est. Ça sera une très belle expérience de jouer là-bas", a déclaré la Pulga au Mundo Deportivo.

