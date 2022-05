Le choc des titans. Ce samedi, Liverpool et le Real Madrid se retrouvent pour la finale de la Ligue des champions. Difficile de pouvoir rêver mieux. Car les duels seront nombreux entre les deux équipes.

Après la défaite face à ce même adversaire en 2018, les Reds, et Salah en particulier, auront à coeur de prendre leur revanche. L'Égyptien avait notamment été blessé par Sergio Ramos après 31 minutes de jeu. Jürgen Klopp est surtout parvenu à créer une machine sans véritable point faible tans la qualité pullule partout sur le terrain. Durant cette campagne, Liverpool n'a que très peu tremblé. Si ce n'est lors d'une mi-temps face à Villarreal. Preuve de la constance d'un effectif parfaitement construit.

De son côté, le Real Madrid a son ADN comme principal argument. Parfois au bord de la rupture, Benzema et ses coéquipiers sont toujours parvenus à renverser des situations compromises. Comme contre le PSG. Comme contre Chelsea. Et comme contre Manchester City. À partir de trois fois, il ne s'agit plus de chance. Il s'agit d'un art. Un art magnifié par deux hommes: Karim Benzema et Thibaut Courtois. Assurément les deux grands hommes de cette campagne stupéfiante.

Une chose est certaine, cette finale de Ligue des champions s'annonce épique. Messieurs, régalez-nous !

Composition probable:

Liverpool: Alisson, Trent-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Henderson, Diaz, Mané, Salah.

Real Madrid: Courtois, Mendy Militao, Alaba, Carvajal, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Vinicius JR, Benzema.

Suivez la rencontre en direct commenté à 21h00: