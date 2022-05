En 1981, la Coupe d’Europe des Clubs champions fête son 25e anniversaire. Et, comme en 1956, lors de la finale entre le Real et le Stade de Reims, c’est le Parc des Princes qui accueille la rencontre. Et quelle rencontre ! D’un côté, le Real Madrid, déjà six fois vainqueur du trophée mais à la recherche de son glorieux passé, et, de l’autre, le grand Liverpool, lauréat de l’épreuve en 1977 et 1978 et considéré comme le meilleur club européen du moment. C’est dire si le public parisien s’attend à un choc de géants. À l’arrivée, ce n’est malheureusement pas vraiment le cas.

Ce match tant attendu s’avère, in fine, plutôt décevant. À l’époque, les tactiques défensives prennent, il est vrai, souvent le dessus sur les stratégies offensives. En 1978, 79 et 80, les finales de la C1 s’étaient déjà terminées sur le score de 1-0. Ce sera encore le cas cette fois, comme, d’ailleurs, en 1982 et 83 !