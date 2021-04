Trois questions au sujet du latéral droit de Liverpool ont animé les débats dans les pubs d'Angleterre. Presque autant que celles concernant l'absence de Meghan Markle aux obsèques du Prince Philip…

Dès le début du match aller, Zidane avait demandé à Vinicius de transpercer l'arrière-garde des Reds via le flanc gauche. Le coach des Merengues le savait très bien : le Brésilien allait faire des ravages dans le dos d'Alexander-Arnold. La consigne de Zizou a évidemment porté ses fruits, Vinicius s'offrant le titre d'homme du match et l'Anglais une prestation cauchemardesque.

Cette performance aura certainement animé de nombreuses discussions dans les pubs, au bord de la Mersey, rouverts depuis ce lundi. Son cas interpelle l'Angleterre entière, encore plus depuis sa non-sélection en équipe nationale en mars. En préférant les profils plus "solides" de James, Walker et Trippier, Southgate a indirectement déclenché trois débats qui font rage outre-Manche. Si bien qu'Alexander-Arnold risque d'être l'élément le plus observé lors du match retour contre le Real ce mercredi soir…