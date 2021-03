Suivez notre multilive dès 21h:

Le PSG et Liverpool, respectivement vainqueurs 1-4 et 0-2 en déplacement lors du match aller, partent en ballotage très favorable. Mais du côté de Paris, la remontada de 2017 est encore dans toutes les têtes et le Barça sait qu'il pourrait faire trembler son adversaire s'il parvenait à mener au score assez rapidement. De son côté, Jurgen Klopp n'aura pas droit à l'erreur face à Leipzig puisque ses Reds ont perdu pied en championnat et que la C1 est la dernière occasion de sauver la saison en cours.Le onze de base du PSG: Navas, Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Gueye, Paredes, Verratti, Mbappé, Draxler, IcardiLe onze de base du Barça: Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Griezmann, Dembélé, MessiLe onze de base de Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Alcantara, Mané, Salah, JotaLe onze de base de Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klosterman, Adams, Sabitzer, Nkunku, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen