Si le Bayern Munich s’est pris les pieds dans le tapis espagnol de Villarreal mercredi dernier, c’est à cause d’un groupe très bien en place. Et à cause de la prestation exemplaire de l’homme du match, Giovanni Lo Celso.

En plus d’avoir poussé ses couleurs offensivement, le meneur de jeu s’est battu pour remporter huit duels et récupérer six ballons au milieu des Bavarois. Même s’il n’a pas encore ouvert son compteur de buts ou d’assists, l’Argentin a déjà donné raison à Unai Emery.