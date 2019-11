L'entraîneur du Borussia Dortmund joue gros cette semaine contre l'Inter Milan puis le Bayern Munich.



Et si les deux plus grands allemands changeaient d’entraîneur la même semaine ? La situation de Lucien Favre à Dortmund n’est pas aussi inextricable que pouvait l’être le quotidien de Niko Kovac qui s’était tiré une balle dans le pied à Munich mais le Suisse se retrouve sous pression avant de défier l’Inter Milan ce mardi soir en Ligue des Champions puis de rendre visite au Bayern justement en championnat ce week-end. Ce qui peut paraître surprenant au vu de la situation chiffrée du Borussia, deuxième du championnat mais qui peine à convaincre depuis le début de la saison.

"Dortmund ne dégage pas la domination que l’on attend. Il n’a visiblement pas trouvé son équilibre" , juge Jurgen Kohler, ancien de la maison. Lothar Matthaüs y est allé plus fort dans sa chronique sur Sky : "On a dû mal à reconnaître ce Borussia, ce qui avait fait sa force. Quelle est sa philosophie ? La possession ? Le contre ?" s’est interrogé l’ancien champion du monde. "J’ai l’impression que les joueurs ne suivent plus Favre".





"Il y a beaucoup d'exagération"

Globalement, une question revient en boucle : si sa faculté à faire progresser ses joueurs n’est pas remise en doute, le Suisse peut-il enfin gagner un titre, lui qui avait échoué l’an passé malgré neuf points d’avance sur le Bayern et qui a vu son équipe renforcée par un recrutement à 117 millions pour constituer un effectif désormais aussi riche en qualité qu’en quantité ?

"Je sais que dans ce métier, la pression est constante. qu’importe le club" , a rétorqué le Suisse dans une interview conjointement accordée à DAZN et Spox. "Mais les analyses doivent être objectives et je pense qu’elles n’ont pas toujours été précises. Il y a beaucoup d’exagération. C’est vrai que nous ne sommes pas aussi bien que l’an dernier. Mais ce n’est pas grave. Les gens analysent les résultats, pas forcément le reste" , a encore suggéré le technicien ragaillardi par deux victoires de rang en Coupe contre Mönchengladbach (2-0) et en championnat face à Wolfsbourg (3-0) dans un Signal Iduna Park où, en Ligue des Champions, ses hommes restent sur trois matchs sans marquer. Une série qu’il faudra briser. Sous peine de voir le nom d’un certain José Mourinho, proche du président Hans-Joachim Watzke, ressurgir. Comme à Munich.