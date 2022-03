Suivez notre multilive dès 21h:

Si la Juventus et Chelsea partent favoris pour rejoindre le tour suivant, les deux équipes doivent se méfier de leur huitième de finale retour. Chelsea, d'abord, est en proie à de nombreux problèmes extra-sportifs liés à la vente du club et il s'agira pour les Blues de garder un certain niveau de concentration durant leur déplacement à Lille, pour éviter de relancer le Losc dans cette double confrontation qui a vu les champions d'Europe en titre s'imposer 2-0 au match aller.De son côté, la Juventus a l'avantage de recevoir les Espagnols de Villarreal pour ce match retour. Mais le match aller (1-1) ne donne aucune marge à la Vieille Dame qui devra se méfier des vainqueurs sortants de l'Europa League.: Szczesny, De Sciglio, Rugani, De Ligt, Danilo, Rabiot, Arthur, Locatelli, Cuadrado, Morata, Vlahovic: Rulli, Estupinan, Torres, Albiol, Aurier, Capoue, Parejo, Pinco, Trigueros, Danjuma, Lo Celso: Jardim, Celik, Botman, Fonte, Djalo, Gudmundsson, Xeka, Andre, Bamba, David, Yilmaz: Mendy, Alonso, Silva, Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Kovacic, Pulisic, Havertz