Genk n'aura jamais vraiment existé dans cette rencontre perdu 1-4 à domicile face aux Autrichiens. Les Limbourgeois quittent la compétition la tête basse avant la dernière journée du groupe.

L'homme du match Haaland 8:

Il n'a eu besoin que de 28 minutes. Le phénomène de Salzbourg était remplaçant mercredi. Les Autrichiens auraient pu gagner sans lui, notamment grâce à un bon Minamino, mais sa montée à 28 minutes du terme était impressionnante : un assist, un but (son 8e en 5 matchs de C1) et un autre annulé pour une petite faute. Quel attaquant !

Coucke 4:

Il avait parfaitement commencé son match avec une parade sur une volée autrichienne mais sa bourde avant la pause plombe le match de Genk.

Maehle 3:

Un match catastrophique pour l’arrière droit. Il était en difficulté défensivement et n’a rien réussi de bon offensivement. Beaucoup trop d’imprécisions techniques pour ce niveau.

Lucumi 4,5:

Parfois inquiétant à la relance mais son jeu de tête est précieux derrière. Mal placé sur le troisième but autrichien.

Dewaest 4,5:

Son placement l’a sauvé quelques fois mais il n’a pas pu cacher sa lenteur face aux F1 autrichiennes. Trop de relances mal négociées, notamment sur le deuxième but de Salzbourg. Dommage pour sa belle tête décroisée qui échoue sur le poteau.

De Norre 5:

D’abord discret, il a grandi au fil des minutes et a fini par amener la plus belle occasion genkoise en première période au bout d’un bel effort. Il se fait quand même avoir sur le 0-3.

Cuesta 4:

Un cran plus haut qu’habituellement, il se cherchait souvent sur le terrain. Berge tentait de le replacer mais il y aura du boulot si Wolf veut en faire le remplaçant d’Heynen.

Berge 6,5:

Le seul milieu à ne pas avoir été dépassé par la vitesse d’exécution de Salzbourg. Il s’est surtout concentré sur la récupération.

Hrosovsky 4:

Il a beaucoup couru mais souvent dans le vide. Il manque de finesse technique à ce niveau pour jouer comme meneur de jeu.

Paintsil 4,5:

Il a manqué la plus belle occasion genkoise avant le repos en tirant trop mollement suite au bel effort de De Norre. Il a parfois fait mal mais bien trop rarement.

Ito 4:

Début de match prometteur avant de s’éteindre totalement. Il devait partir de très bas pour faire la différence et n’y parvenait plus.

Samatta 5:

Seul sur une île jusqu’à la montée d’Onuachu, il s’est époumoné pour pas grand-chose. Il n’arrivait pas à garder le ballon devant et ne savait pas non plus utiliser sa vitesse en profondeur. Il est présent pour sauver l’honneur.

Onuachu 4:

Il n’a pas pu apporter grand-chose lors de sa montée et a loupé une grosse occasion que Samatta parvient à conclure derrière.

Bongonda 6:

Il est à la base du but genkois sur une belle percée. Il a amené un peu de surprise dans le jeu offensif limbourgeois, même s’il n’a pas réussi tout ce qu’il a tenté.