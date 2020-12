Jonathan Lange et Julien Parcinski

Principal atout du Zénit, le Brésilien est du genre insaisissable. Sur le terrain. Mais aussi en dehors. Découvertes.

Avec lui, les chiffres travestissent la réalité. Si sa feuille de statistiques n’est riche que d’un but et une passe décisive en 14 matchs cette saison, Malcom s’annonce comme l’un des plus grands dangers pour les Brugeois.

Ce qui prouve aussi au passage à quel point le Brésilien (23 ans), absent à l’aller, peut être difficile à suivre. Sur le terrain, où Sergueï Semak offre à ce dribbleur gaucher racé une vraie liberté de mouvements. Mais aussi en dehors.

Arrivé en Europe, à Bordeaux, dans la foulée d’une Coupe du monde U20 réussie malgré la finale perdue contre la Serbie, le tout frais champion du Brésil avec Corinthians a mis six mois à s’adapter. Trouvant le moyen lors de la saison 2017/18 de compiler, à 19 ans, neuf buts et sept passes décisives pour qualifier les Girondins pour l’Europa League. Qu’il n’a pas disputée. Se retrouvant au cœur d’un épisode rocambolesque comme le mercato peut en charrier.